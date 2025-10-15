Des coupures de courant instaurées dans toute l'Ukraine après les frappes russes

Des coupures de courant ont été instaurées dans quasiment toute l'Ukraine en raison des dégâts aux infrastructures électriques causés par les frappes russes, a annoncé mercredi l'opérateur du réseau, signe d'une situation qui s'est aggravée par rapport à la veille.

« En raison de la situation complexe dans le système énergétique de l'Ukraine, des coupures d'électricité d'urgence ont été mises en place dans toutes les régions », sauf celle de Donetsk (est) où se concentrent les combats, a annoncé Ukrenergo sur Telegram. « Des travaux de rétablissement d'urgence sont en cours dans toutes les régions touchées par les bombardements », a ajouté l'opérateur national, appelant les habitants à utiliser l'électricité disponible « avec parcimonie ».

Mardi soir, des coupures avaient déjà été instaurées dans huit régions, sur les 24 que compte l'Ukraine.

L'opérateur privé DTEK a lui aussi annoncé des coupures de courant dans plusieurs régions, y compris dans celle de Lviv (ouest), d'Odessa (sud) et dans la capitale, Kiev et sa région.

La Russie a multiplié ces dernières semaines les frappes sur les infrastructures énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainiens à l'approche de l'hiver, faisant craindre une campagne, comme les années précédentes, qui pourrait plonger des millions de personnes dans le noir.

Des coupures de courant avaient déjà eu lieu la semaine dernière à travers l'Ukraine, affectant notamment pendant plusieurs heures une partie de la capitale. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé Moscou de vouloir « semer le chaos » au sein de la population avec ces bombardements, qui ont aussi mis à mal le secteur gazier ukrainien.

L'Ukraine vise de son côté régulièrement avec des drones des raffineries de pétrole et des conduites d'hydrocarbures en Russie, une stratégie qui a provoqué une hausse des prix du carburant dans ce pays depuis l'été. L'armée ukrainienne a aussi récemment frappé une centrale électrique dans la région russe frontalière de Belgorod, y provoquant des coupures de courant.