Le Pakistan et l'Afghanistan ont approuvé un cessez-le-feu de 48 heures, annonce Islamabad


AFP / le 15 octobre 2025 à 16h37

De la fumée s'élève du site des explosions à Kaboul le 15 octobre 2025, au milieu d'importants affrontements à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan. Photo AFP

Le Pakistan et l'Afghanistan ont approuvé un cessez-le-feu de 48 heures devant entrer en vigueur mercredi à 13H00 GMT, a indiqué la diplomatie pakistanaise dans la soirée, après plusieurs jours d'affrontements meurtriers à leur frontière.

« Le gouvernement pakistanais et le régime taliban afghan (...) ont décidé d'instaurer un cessez-le-feu temporaire à compter de 18H00 aujourd'hui pour les prochaines 48 heures », a indiqué le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. « Pendant cette période, les deux parties s'efforceront sincèrement de trouver une solution positive à ce problème complexe, mais résoluble, par un dialogue constructif ».

