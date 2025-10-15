Au lendemain du coup d'État, Madagascar sous régime militaire

Madagascar se préparait mercredi à une nouvelle ère de régime militaire, au lendemain de la prise du pouvoir, suite à la destitution du président Andry Rajoelina, par une unité d'élite de l'armée qui a promis des élections d'ici deux ans.

Le contingent militaire du Capsat a pris le pouvoir mardi quelques instants après que les parlementaires ont voté à une majorité écrasante la destitution d'Andry Rajoelina, qui semble avoir fui la nation insulaire alors que des soldats se sont joints le week-end dernier aux protestataires antigouvernementaux après des semaines de manifestations de rue.

La capitale Antananarivo était calme mercredi matin, mais une certaine incertitude régnait quant à la suite des événements, sur fond d'inquiétude exprimée par les instances internationales.

Le commandant du Capsat, le colonel Michael Randrianirina, nouveau président de fait de ce pays parmi les plus pauvres et corrompus de la planète, a déclaré mardi aux journalistes que la transition politique prendrait moins de deux ans et comprendrait la restructuration des principales institutions. Elle sera supervisée par un comité d'officiers de l'armée, de la gendarmerie et de la police.

Le colonel Randrianirina a promis des élections dans 18 à 24 mois et assuré que le comité cherchera un « Premier ministre de consensus » pour former un nouveau gouvernement. L'autorité du nouveau pouvoir a été légitimée par la Cour constitutionnelle après la validation du vote de destitution contre Andry Rajoelina.

La Gen Z soutient l'armée

Critique virulent de longue date du pouvoir de M. Rajoelina, le colonel Randrianirina avait été emprisonné plusieurs mois à partir de novembre 2023 pour incitation à la mutinerie en vue d'un coup d'État, selon des informations de presse.

La présidence a dénoncé « un acte clair de tentative de coup d'État » et souligné qu'Andry Rajoelina, dont on ignore où il se trouve et qui a été vu en public pour la dernière fois il y a une semaine, « reste pleinement en fonction ». Les Nations unies ont dit mardi qu'elles attendaient que « la poussière retombe », tout en se déclarant « préoccupées par tout changement de pouvoir inconstitutionnel ».

L'organe de sécurité de la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC), organisation régionale dont Andry Rajoelina assurait la présidence tournante, s'est dit « particulièrement alarmé par les informations faisant état d'une tentative de coup d'État ».

« Les chefs militaires qui ont pris le pouvoir devraient respecter et protéger les droits de tous les Malgaches », a déclaré l'ONG Human Rights Watch mercredi. Le mouvement Gen Z mené par les jeunes, qui a initié les manifestations à partir du 25 septembre contre le manque d'eau et d'énergie, a salué l'intervention du colonel Randrianirina.

Le mouvement de contestation, qui dénonçait au départ les coupures incessantes d'eau et d'électricité, s'est ensuite mué en une contestation plus large du président Rajoelina et de son clan.

Andry Rajoelina, réélu lors d'un scrutin contesté en 2023, était arrivé au pouvoir en 2009 à la faveur d'un coup d'État soutenu par l'armée, qui avait été dénoncé par la communauté internationale, laquelle avait gelé l'aide étrangère et les investissements pendant près de quatre ans. Il a résisté aux appels croissants à sa démission, déclarant lundi dans une allocution à la nation depuis un lieu inconnu qu'il cherchait des solutions aux problèmes de Madagascar.

Alors que des informations indiquaient qu'il avait été aidé à partir avec l'aide de la France, l'ancienne puissance coloniale, il a déclaré qu'il se trouvait dans un « endroit sûr pour protéger (sa) vie ».

Madagascar, île à la population très pauvre, a une longue histoire de soulèvements populaires suivis par la mise en place de gouvernements militaires de transition. Au moins 80% des 32 millions d'habitants de Madagascar vivent avec moins de 15.000 ariary par jour (2,80 euros), le seuil de pauvreté fixé par la Banque mondiale.