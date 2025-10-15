Les Galeries Lafayette ouvrent leur premier magasin en Inde

L'enseigne historique Galeries Lafayette va ouvrir en novembre son premier grand magasin à Bombay, la capitale financière de l'Inde, avec pour ambition de conquérir une classe moyenne grandissante et des grosses fortunes attirées par les produits de luxe.

Situé dans un quartier historique de Bombay, ce magasin de 8 400 mètres carrés sur cinq étages comptera quelque 250 marques de luxe et de créateurs, ont indiqué mercredi les Galeries Lafayette et son partenaire indien, le groupe Aditya Birla, dans un communiqué.

Le marché du luxe du pays le plus peuplé de la planète, avec 1,4 milliard d'habitants, demeure peu important mais enregistre une forte croissance. La cinquième plus grande économie de la planète compte chaque année des dizaines de milliers de nouveaux millionnaires fiers de s'afficher au volant de leur Lamborghini ou avec des sacs Louis Vuitton.

Le marché des produits de luxe devrait passer de 7,7 milliards de dollars (6,6 milliards d'euros) en 2023 à 12 milliards de dollars d'ici 2028, selon le cabinet international Kearney. Son « taux de croissance dépassera celui des autres grands marchés du luxe dans le monde », a-t-il assuré.

Les Galeries Lafayette espèrent ainsi capter une grande partie de ce marché prometteur et « Bombay, en représente une part importante, ce qui en fait le lieu naturel pour son premier magasin en Inde », ont souligné les deux groupes qui ont signé un partenariat en 2022.

Ils avaient alors annoncé l'ouverture d'un premier magasin à Bombay en 2024 et d'un second à Delhi en 2025 mais les deux projets ont subi un an de retard.

Ce magasin ouvre un « nouveau chapitre » à l' « international », s'est félicité le président du directoire des Galeries Lafayette, Nicolas Houzé. « Avec Bombay comme point d'ancrage, nous sommes fiers de présenter une expérience qui rassemble le patrimoine français, la créativité et l'innovation, tout en embrassant l'énergie et la richesse culturelle de l'Inde », a-t-il ajouté dans le communiqué.

Le président du groupe Aditya Birla, Kumar Mangalam Birla, a affirmé que ce partenariat marque « un moment charnière pour le commerce du luxe en Inde ». « Ensemble, nous créons une destination emblématique au cœur de Bombay… Pour la première fois, l’Inde accueillera un grand magasin de luxe, installé dans un lieu patrimonial, réalisé avec une précision remarquable et imprégné de l’élégance propre aux sensibilités indiennes », a-t-il assuré.

Les Galeries Lafayette sont déjà présentes dans plusieurs grandes villes à Doha, Dubaï, Jakarta, Luxembourg, Pékin, Shanghai, Shenzhen, Macao, indique leur site internet.