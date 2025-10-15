Menu
Dernières Infos - Liban

Sit-in devant le Sérail du Hermel pour réclamer « une amnistie générale pour les personnes recherchées »


L'OLJ / le 15 octobre 2025 à 13h10

Sit-in devant le Sérail du Hermel pour réclamer « une amnistie générale pour les personnes recherchées »

Sit-in devant le Sérail du Hermel pour réclamer une amnistie générale pour les personnes recherchées, le 15 octobre 2025. Photo fournie par notre correspondante Sarah Abdallah

Des protestataires ont tenu mercredi matin un sit-in pacifique devant le Sérail du Hermel afin de réclamer « une amnistie générale pour les personnes recherchées et l'ouverture d'une nouvelle page où régneraient la justice et la dignité », rapporte notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah.

Les proches de détenus manifestent depuis des années au Liban pour réclamer la libération de leurs proches. La question de l'amnistie générale est généralement repoussée de l'ordre du jour des autorités pour des raisons politiques et communautaires, chaque communauté au Liban réclamant l'amnistie pour des membres en lien avec différents dossiers polémiques.

