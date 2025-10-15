Menu
Dernières Infos - Afghanistan-Pakistan

Près de 20 talibans afghans tués dans des affrontements frontaliers, selon l'armée pakistanaise


AFP / le 15 octobre 2025 à 11h01

Des membres des forces de sécurité talibanes, installés sur un char d’époque soviétique, sont suivis par des motocyclistes alors qu’ils se dirigent vers la frontière, au moment où des affrontements éclatent entre les forces talibanes et les troupes frontalières pakistanaises, dans le district de Spin Boldak, province de Kandahar, le 15 octobre 2025. Photo Spin Boldak/ AFP

Près de 20 talibans afghans ont été tués lors de nouveaux affrontements à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, a affirmé mercredi l'armée pakistanaise.

« Tôt ce matin, une attaque a été menée par les talibans afghans à la frontière », explique le communiqué de l'armée. « En répondant à l'attaque, 15 à 20 talibans afghans ont été tués et de nombreux autres blessés ».

