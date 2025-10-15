Près de 20 talibans afghans tués dans des affrontements frontaliers, selon l'armée pakistanaise

Près de 20 talibans afghans ont été tués lors de nouveaux affrontements à la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, a affirmé mercredi l'armée pakistanaise.

« Tôt ce matin, une attaque a été menée par les talibans afghans à la frontière », explique le communiqué de l'armée. « En répondant à l'attaque, 15 à 20 talibans afghans ont été tués et de nombreux autres blessés ».