Trois hommes exécutés pour vols à main armée

L'Iran a procédé mercredi à l'exécution de trois hommes, condamnés pour des vols à main armée, perpétrés notamment dans la capitale Téhéran, a indiqué l'organe de presse du pouvoir judiciaire.

L'Iran applique la peine capitale pour plusieurs crimes et procède au plus grand nombre d'exécutions après la Chine, selon des organisations de défense des droits humains comme Amnesty International.

« La peine de mort contre trois braqueurs ayant commis des vols à main armée à Téhéran et dans d'autres villes du pays a été appliquée mercredi matin », a rapporté Mizan Online.

Le pouvoir judiciaire a expliqué qu'ils ont été condamnés pour moharebeh (« guerre contre Dieu » en persan), indiquant que les trois hommes avaient commis 14 vols en avril 2024. Les condamnés ont été pendus, a précisé l'agence de la justice du pays.

Début octobre, le pouvoir judiciaire avait annoncé l'exécution de six membres d'un groupe reconnu coupable d'attaques « terroristes » dans la province du Khouzestan dans le sud du pays.