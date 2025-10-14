Foot: le Qatar qualifié pour le Mondial-2026

Le Qatar a décroché mardi sa qualification pour le Mondial-2026 grâce à son succès 2-1 à domicile face aux Emirats arabes unis dans le groupe A des éliminatoires asiatiques.

Le pays du Golfe participera l'été prochain, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, à sa deuxième Coupe du monde, après celle de 2022 dont il était le pays hôte. Boualem Khoukhi (49e) et Pedro Miguel (74e) ont inscrit les buts qataris et Sultan Adil a réduit le score pour les Emirats dans le temps additionnel (90+8).

