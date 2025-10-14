Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Foot: le Qatar qualifié pour le Mondial-2026

AFP / le 14 octobre 2025 à 22h19

Le Qatar a décroché mardi sa qualification pour le Mondial-2026 grâce à son succès 2-1 à domicile face aux Emirats arabes unis dans le groupe A des éliminatoires asiatiques.

Le pays du Golfe participera l'été prochain, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, à sa deuxième Coupe du monde, après celle de 2022 dont il était le pays hôte. Boualem Khoukhi (49e) et Pedro Miguel (74e) ont inscrit les buts qataris et Sultan Adil a réduit le score pour les Emirats dans le temps additionnel (90+8).

jde/cyj

© Agence France-Presse


Le Qatar a décroché mardi sa qualification pour le Mondial-2026 grâce à son succès 2-1 à domicile face aux Emirats arabes unis dans le groupe A des éliminatoires asiatiques.


Le pays du Golfe participera l'été prochain, aux États-Unis, au Mexique et au Canada, à sa deuxième Coupe du monde, après celle de 2022 dont il était le pays hôte. Boualem Khoukhi (49e) et Pedro Miguel (74e) ont inscrit les buts qataris et Sultan Adil a réduit le score pour les Emirats dans le temps additionnel (90+8).



jde/cyj


© Agence France-Presse


Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés