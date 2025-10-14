Enfants rohingyas : l'aide de l'ONU au bord d'un « précipice financier »

Les Nations unies ont prévenu mardi que leur capacité à aider les enfants dans les immenses camps de réfugiés rohingyas au Bangladesh s'amenuisait rapidement et serait bientôt au bord d'un « précipice financier ».

L'Unicef (l'agence des Nations unies pour l'enfance), a indiqué que les conditions de vie dans ces camps sordides étaient déjà désastreuses et ne feraient que s'aggraver en 2026 à mesure que ses financements s'épuisent.

Le camp de Cox's Bazar abrite environ un million de membres de la minorité majoritairement musulmane des Rohingyas, qui ont fui une répression militaire brutale dans l'État d'Arakan, en Birmanie, qui a éclaté en 2017.

« Une crise de financement se profile et elle menace d'effacer des années de progrès pour les enfants rohingyas », a déclaré Carla Haddad Mardini, directrice de la collecte de fonds privés et des partenariats de l'Unicef, de retour de Cox's Bazar.

« C'était navrant de voir des salles de classe fermer, des services se réduire, et l'avenir de centaines de milliers d'enfants qui ne tient qu'à un fil », a-t-elle dit aux journalistes à Genève.

« Nous faisons tout notre possible pour vraiment tirer le maximum de chaque dollar, mais nos options s'épuisent. »

Elle a précisé que l'éducation, l'eau, l'assainissement et l'aide à l'hygiène comptaient parmi les services les plus durement touchés.

Le Bangladesh a enregistré une forte augmentation du nombre de réfugiés venus du Myanmar depuis le début de l'année 2024, avec l'arrivée de 150.000 Rohingyas supplémentaires.

Mais cette forte augmentation survient à un moment où les États-Unis – traditionnellement le premier donateur mondial – ont drastiquement réduit leur aide, provoquant des ravages dans le secteur humanitaire à travers le globe.

D'autres grands contributeurs internationaux freinent également leur assistance.

Les coupes successives ont déjà causé de graves difficultés aux Rohingyas dans les campements surpeuplés, où beaucoup dépendent de l'aide humanitaire et souffrent de malnutrition.

« Tout indique que la situation sera encore plus dramatique l'année prochaine », a déclaré M. Haddad Mardini, précisant que « l'ensemble de l'intervention en faveur des Rohingyas est confronté à un précipice financier au début de l'année 2026. »

« Nous nous dirigeons à grande vitesse vers ce précipice financier – les projections les plus pessimistes suggérant que des contributions déjà insuffisantes pourraient chuter de moitié », a-t-elle ajouté.

Elle a aussi affirmé que malgré les gains d'efficacité, la fusion des programmes d'aide et la localisation du soutien, « aucune réduction de coûts ne peut compenser une baisse aussi importante ».

Carla Haddad Mardini a indiqué que plusieurs groupes armés opéraient dans la région, avec 685 cas de recrutement d'enfants enregistrés cette année, soit plus de cinq fois le nombre total pour toute l'année 2024.

« Constater une augmentation du recrutement est extrêmement inquiétant pour l'avenir », a-t-elle dit.

Mme Haddad Mardini a déclaré que la malnutrition aiguë sévère chez les enfants était maintenant à son plus haut niveau depuis que la crise a éclaté en 2017.