Saisie de plus d’une tonne de denrées avariées à Aaqbiyé

Un entrepôt de vente de produits alimentaires à Aaqbiyé, dans le caza de Saïda, a été perquisitionné par une antenne du ministère de l’Économie, en coordination avec les douanes et la police locale. Environ 1 tonne et 250 kilogrammes de denrées avariées ont été saisies, rapporte notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah.

Les produits ne respectaient pas les conditions de stockage et d’emballage et présentaient des traces d’insectes, selon la même source. Sur ordre du procureur général Sarmad Sidaoui, l’entrepôt a été scellé à la cire rouge et son propriétaire arrêté.