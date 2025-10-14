Les prix des carburants poursuivent leur baisse au Liban

Les prix de l’essence, du diesel et du gaz domestique ont une nouvelle fois été revus à la baisse au Liban, selon la dernière grille des tarifs publiée mardi par le ministère de l’Énergie et de l’Eau.

Voici les nouveaux tarifs :

– 20 litres d’essence à 95 octane : 1.436.000 livres libanaises (-12.000 LL par rapport à la grille de vendredi).

– 20 litres d’essence à 98 octane : 1.476.000 LL (-12.000 LL)

– 20 litres de diesel (pour les véhicules) : 1.351.000 LL (-9.000 LL)

– Bonbonne de gaz domestique : 1.102.000 LL (-13.000)

– Kilolitre de mazout (utilisé pour approvisionner les générateurs électriques privés) : 693,3 dollars (-4,81 dollars par rapport au dernier barème).