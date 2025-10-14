Giorgia Meloni est « une source d'inspiration pour tous » affirme Donald Trump

Le président américain Donald Trump a rendu mardi un hommage appuyé à la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni affirmant qu'elle était « une source d'inspiration pour tous ».

« Giorgia Meloni, la GRANDE Première ministre de l'Italie, a écrit un nouveau livre (...) Giorgia fait un travail incroyable pour le merveilleux peuple d'Italie (...) Elle est une source d'inspiration pour tous », a écrit le milliardaire américain sur son réseau Truth Social.

Le message du président américain est illustré par une photo de la couverture du livre de la dirigeante italienne qui vient d'être traduit en anglais. « Procurez-vous votre exemplaire dès aujourd'hui », suggère Donald Trump.

Donald Trump, 79 ans, ne cache pas son admiration pour la cheffe du gouvernement italien. Lundi, à Charm el-Cheikh, en marge du sommet sur Gaza en Égypte, il n'avait pas hésité à la qualifier de « belle jeune femme ». « Je n'ai pas le droit de le dire, parce que normalement c'est la fin de votre carrière si vous le dites, mais c'est une belle jeune femme », a dit le président américain, qui coprésidait cette conférence internationale, pendant un discours.

« Je prends le risque », a encore dit le dirigeant républicain en cherchant du regard Giorgia Meloni : « Où est-elle ? Cela ne vous dérange pas que je dise que vous êtes belle ? Parce que c'est vrai ». « Elle est très respectée en Italie. C'est une responsable politique très performante », a encore déclaré le président américain.