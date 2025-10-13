Le président égyptien déclare que l'accord sur Gaza « ouvre une nouvelle ère de paix et de stabilité » au Moyen-Orient

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré lundi que l'accord sur Gaza « ouvre une nouvelle ère de paix et de stabilité » au Moyen-Orient.

M. el-Sissi, qui a signé lundi une déclaration conjointe avec ses homologues garants de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien, a déclaré qu'il s'agissait d'une « journée historique » pour la paix, jetant les fondations d’une solution à deux États.