Le président égyptien déclare que l'accord sur Gaza « ouvre une nouvelle ère de paix et de stabilité » au Moyen-Orient


AFP / le 13 octobre 2025 à 20h32

Le président américain Donald Trump (à gauche) s'entretient avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi lors du sommet de paix de Charm el-Cheikh, en Égypte, le 13 octobre 2025. Photo Saul Loeb/AFP

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a déclaré lundi que l'accord sur Gaza « ouvre une nouvelle ère de paix et de stabilité » au Moyen-Orient.

M. el-Sissi, qui a signé lundi une déclaration conjointe avec ses homologues garants de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas palestinien, a déclaré qu'il s'agissait d'une « journée historique » pour la paix, jetant les fondations d’une solution à deux États.

