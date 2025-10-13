Zelensky dit qu'il se rendra cette semaine à Washington pour rencontrer Trump

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé lundi qu'il se rendrait « cette semaine » à Washington pour rencontrer son homologue américain Donald Trump, ainsi que d'autres responsables du secteur de l'énergie et de la défense.

« Je rencontrerai le président Trump à Washington cette semaine », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Kiev aux côtés de la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas.

« Nous avons besoin de discuter d'une séquence de mesures que je veux proposer au président », a-t-il ajouté, sans plus de détails.

M. Zelensky a précisé qu'il espérait rencontrer Donald Trump vendredi et qu'il aurait également « d'autres réunions » avec des responsables américains.

Il a notamment évoqué des rencontres aux Etats-Unis avec des représentants « d'entreprises militaires » et des élus du Congrès.

« Le sujet principal sera la défense antiaérienne, mais j'aurai également des rencontres avec des entreprises du secteur de l'énergie », a-t-il poursuivi.

Ces derniers jours, l'Ukraine est visée par de nouvelles vagues de bombardements russes sur ses infrastructures énergétiques, qui menacent de priver de lumière et de chauffage de très nombreux Ukrainiens alors que l'hiver approche.

Ce week-end, le dirigeant ukrainien a échangé deux fois en deux jours avec Donald Trump par téléphone.

Lundi, M. Zelensky a précisé avoir discuté « en détail » lors de ces appels avec M. Trump « des capacités (de frappes) longue portée de l'Ukraine ».

M. Trump a assuré dimanche qu'il pourrait menacer Vladimir Poutine de livrer à Kiev des missiles américains longue portée Tomahawk, si la Russie n'acceptait pas de mettre fin à la guerre déclenchée par l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.