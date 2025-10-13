Menu
Dernières Infos - Cessez-le-feu à Gaza

Israël a libéré lundi 1 968 détenus palestiniens en échange des 20 otages vivants relâchés par le Hamas


L'OLJ avec AFP / le 13 octobre 2025 à 18h42

L'un des prisonniers palestiniens, libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers contre des otages et d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, est porté sur les épaules à son arrivée en bus au Centre culturel de Ramallah, en Cisjordanie occupée, le 13 octobre 2025, en provenance de la prison militaire d'Ofer dans les territoires palestiniens occupés par Israël. Photo Zain Jaafar/AFP

Israël a annoncé avoir libéré lundi 1 968 prisonniers palestiniens en échange de la libération des 20 derniers otages vivants qui étaient encore retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.  

« L'administration pénitentiaire israélienne a procédé à la libération des terroristes emprisonnés conformément à l'accord de retour des otages » dans le cadre de la première phase du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, indique un communiqué officiel.

Au total, 1 968 Palestiniens ont été libérés de la prison militaire d'Ofer en Cisjordanie occupée vers Jérusalem-Est, également annexée par Israël, tandis que ceux détenus dans la prison de Ktziot (dans le sud d'Israël) ont été acheminés vers la bande de Gaza, précise le communiqué de l'administration pénitentiaire.

