Israël a libéré lundi 1 968 détenus palestiniens en échange des 20 otages vivants relâchés par le Hamas

Israël a annoncé avoir libéré lundi 1 968 prisonniers palestiniens en échange de la libération des 20 derniers otages vivants qui étaient encore retenus par le Hamas dans la bande de Gaza.

« L'administration pénitentiaire israélienne a procédé à la libération des terroristes emprisonnés conformément à l'accord de retour des otages » dans le cadre de la première phase du cessez-le-feu conclu entre Israël et le Hamas, indique un communiqué officiel.

Au total, 1 968 Palestiniens ont été libérés de la prison militaire d'Ofer en Cisjordanie occupée vers Jérusalem-Est, également annexée par Israël, tandis que ceux détenus dans la prison de Ktziot (dans le sud d'Israël) ont été acheminés vers la bande de Gaza, précise le communiqué de l'administration pénitentiaire.