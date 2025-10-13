Le cessez-le-feu à Gaza donne un « espoir pour la paix » en Ukraine, estime Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé lundi que le cessez-le-feu obtenu à Gaza par l'intermédiaire de Donald Trump donnait « davantage d'espoir pour la paix » en Ukraine, où le dirigeant américain ambitionne aussi de jouer un rôle de médiateur avec Moscou.

« Lorsqu'on parvient à la paix dans une partie du monde, cela apporte davantage d'espoir pour la paix dans d'autres régions », a indiqué M. Zelensky sur Facebook.

« Le leadership et la détermination des acteurs mondiaux peuvent certainement fonctionner pour nous aussi en Ukraine », a-t-il ajouté, tout en saluant ces mêmes qualités chez M. Trump.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a de son côté indiqué qu'il allait relancer lundi le président américain sur le conflit ukrainien, « pour voir ce que l'on peut faire ensemble pour mettre fin à la guerre ».

« Nous comptons (...) sur le soutien et l'aide durable des États-Unis. Tout comme vous l'avez démontré dans cette région (Proche-Orient, ndlr), vous devez également le démontrer avec nous en Ukraine et vis-à-vis de la Russie », a déclaré M. Merz devant des journalistes, en marge du sommet autour de Donald Trump sur l'avenir de la bande de Gaza, à Charm el-Cheikh, en Egypte.

« Si la communauté internationale fait front commun, c'est possible » d'arriver à la paix, a encore estimé le dirigeant allemand.

Donald Trump, qui ambitionnait lors de son retour au pouvoir en janvier de mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine, a depuis reconnu que cet objectif s'est avéré plus difficile qu'espéré.

La Russie et l'Ukraine ont tenu cette année sous l'impulsion de Washington plusieurs sessions de négociations directes à Istanbul, mais celles-ci n'ont débouché que sur des accords d'échange de prisonniers et de dépouilles de soldats tués.

Plus de trois ans et demi après le début de l'invasion russe, les conditions des deux camps pour conclure la paix, instaurer un cessez-le-feu ou organiser une rencontre entre leurs dirigeants continuent d'être diamétralement opposées.

M. Trump a assuré dimanche qu'il pourrait menacer le président russe Vladimir Poutine de livrer à Kiev des missiles de croisière Tomahawk si la Russie n'acceptait pas de mettre fin à la guerre déclenchée en 2022.

Les Etats-Unis sont un soutien majeur de l'Ukraine, ayant fourni à Kiev depuis plus de trois ans des dizaines de milliards d'euros de matériel militaire et partageant avec Kiev les renseignements qui lui sont nécessaires pour combattre.