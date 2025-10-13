Menu
Après Gaza, Merz presse Trump de « mettre fin à la guerre » en Ukraine


AFP / le 13 octobre 2025 à 15h51

Le chancelier allemand Friedrich Merz (au centre) quittant une réunion bilatérale avec l'émir du Qatar en marge du sommet de paix de Charm el-Cheikh, en Égypte, le 13 octobre 2025. Photo Yoan Valat/AFP

Le chancelier allemand va relancer lundi Donald Trump sur le conflit ukrainien, « pour voir ce que l'on peut faire ensemble pour mettre fin à la guerre », après le cessez-le-feu obtenu à Gaza.

« Nous comptons (...) sur le soutien et l'aide durable des États-Unis. Tout comme vous l'avez démontré dans cette région (Proche-Orient, ndlr), vous devez également le démontrer avec nous en Ukraine et vis-à-vis de la Russie », a déclaré Friedrich Merz, devant des journalistes, en marge du grand sommet autour de Donald Trump sur l'avenir de la bande de Gaza, à Charm el-Cheikh, en Egypte. 

