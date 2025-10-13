Cinq morts au Pakistan dans des manifestations anti-Israël

Cinq personnes ont été tuées lundi lors d'affrontements entre les forces de l'ordre pakistanaises et un parti islamiste radical qui organise depuis plusieurs jours des manifestations anti-israéliennes, a annoncé la police.

Le mouvement Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) a lancé jeudi un appel à manifester dans la ville de Lahore, frontalière de l'Inde, et tente depuis de marcher vers la capitale Islamabad pour atteindre l'ambassade américaine.

Le TLP, un parti d'extrême droite qui appelle régulièrement à l'expulsion d'ambassadeurs occidentaux et au meurtre de non-musulmans, a d'abord affirmé vouloir marcher sur Islamabad pour exprimer son opposition au cessez-le-feu négocié par les États-Unis entre Israël et le Hamas et soutenu par le Pakistan, avant d'assurer vouloir « montrer sa solidarité envers les Palestiniens ».

Pour empêcher le convoi d'avancer, les autorités ont bloqué les routes entre Lahore et Islamabad tout comme le signal téléphonique.

Après l'échec des négociations entre le TLP et le gouvernement dimanche pour cesser les manifestations, les forces de l'ordre ont lancé une « opération de dispersion » à Muridke, une ville en banlieue de Lahore où plus de 7 000 partisans du TLP avaient convergé.

Au cours de cette opération, les militants du TLP ont lancé sur les forces de l'ordre « des pierres, ont fait usage de bâtons et de cocktails Molotov » et « ont ouvert le feu sans discernement, faisant des victimes parmi les civils et les forces de l'ordre », affirme la police dans un communiqué faisant état de l'arrestation de « plusieurs émeutiers ».

« Un policier et quatre civils ont été tués », poursuit le communiqué et « 48 membres des forces de l'ordre et huit civils ont été blessés ».

Après l'opération policière, plusieurs voitures, dont celle du chef du TLP, ont été vues calcinées sur le bord de la route.

« Il n'y a pas eu de véritables négociations. Le gouvernement a simplement utilisé ce mot pour donner l'impression au grand public qu'il menait un dialogue », a regretté auprès de l'AFP, Allama Irfan, un des leaders du TLP.

Vendredi déjà, « une cinquantaine de policiers avaient été blessés lors d'affrontements », a déclaré un responsable policier à l'AFP, tandis que le TLP fait état de plusieurs manifestants tués, ce qui n'a pas pu être vérifié de manière indépendante par l'AFP.

Le mouvement palestinien Hamas a libéré lundi matin les derniers otages israéliens encore en vie retenus dans la bande de Gaza, avant un sommet international en Égypte consacré au territoire palestinien, auquel prendra part le Premier ministre Shehbaz Sharif.

« La cérémonie d'aujourd'hui marque la fin d'un chapitre génocidaire, et la communauté internationale doit veiller à ce qu'il ne se répète plus jamais nulle part », a écrit le chef du gouvernement sur X.

Le Pakistan n'a pas de relation diplomatique officielle avec Israël.