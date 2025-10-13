L'armée israélienne confirme que les 13 derniers otages vivants sont avec la Croix-Rouge

L'armée israélienne a confirmé lundi en fin de matinée que les 13 derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza avaient été relâchés par le Hamas et qu'ils étaient désormais avec la Croix Rouge.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, 13 otages leur ont été transférés et sont en route » pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet (sécurité intérieure) « à l'intérieur de la bande de Gaza », écrit l'armée dans un communiqué.