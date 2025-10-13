Menu
Gaza

L'armée israélienne confirme que les 13 derniers otages vivants sont avec la Croix-Rouge


AFP / le 13 octobre 2025 à 11h47

Des soldats et du personnel médical attendent sur l’héliport l’arrivée des otages enlevés lors de l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas et emmenés à Gaza, alors qu’ils sont libérés dans le cadre d’un accord d’échange de prisonniers et d’otages et du cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas et Israël, sur le site du centre médical Rabin – hôpital Beilinson, à Petah Tikva (Israël), le 13 octobre 2025. Photo Stoyan Nenov / Reuters

L'armée israélienne a confirmé lundi en fin de matinée que les 13 derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza avaient été relâchés par le Hamas et qu'ils étaient désormais avec la Croix Rouge.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, 13 otages leur ont été transférés et sont en route » pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet (sécurité intérieure) « à l'intérieur de la bande de Gaza », écrit l'armée dans un communiqué.

L'armée israélienne a confirmé lundi en fin de matinée que les 13 derniers otages vivants retenus dans la bande de Gaza avaient été relâchés par le Hamas et qu'ils étaient désormais avec la Croix Rouge.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, 13 otages leur ont été transférés et sont en route » pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet (sécurité intérieure) « à l'intérieur de la bande de Gaza », écrit l'armée dans un communiqué.

