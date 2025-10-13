Menu
Lecornu fera sa déclaration de politique générale à l'Assemblée mardi


AFP / le 13 octobre 2025 à 09h25

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu parlant avec des journalistes après une visite dans un commissariat de L'Hay-les-Roses, dans la banlieue parisienne, le 11 octobre 2025. Photo in Lelievre/Pool via REUTERS/File Photo

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu prononcera sa déclaration de politique générale mardi après-midi à l'Assemblée nationale, a indiqué lundi la nouvelle porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.

Les socialistes demandent au nouveau chef du gouvernement, reconduit dans ses fonctions après sa démission la semaine dernière, d'annoncer pour l'occasion une suspension de la réforme des retraites pour éviter la censure, comme l'ont déjà annoncé les partis de gauche radicale LFI et d'extrême-droite Rassemblement National.

Le projet de budget 2026 sera adopté le matin même lors du conseil des ministres avec « un objectif de déficit inférieur » à 5% du PIB, a indiqué également Mme Bregeon, sur la radio privée RTL.

