L'armée israélienne confirme que sept otages ont été remis à la Croix-Rouge

L'armée israélienne a confirmé lundi matin que sept otages dans la bande de Gaza avaient été remis par le Hamas à la Croix-Rouge.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, sept otages lui ont été remis et sont en route » pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet (sécurité intérieure) « à l'intérieur de la bande de Gaza », écrit l'armée dans un communiqué.

Citant une source sécuritaire, la radio-télévision publique israélienne avait indiqué plus tôt que le mouvement islamiste palestinien avait remis à la Croix-Rouge, dans Gaza-ville, sept otages en vie enlevés le 7 octobre 2023.