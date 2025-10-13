Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

L'armée israélienne confirme que sept otages ont été remis à la Croix-Rouge


AFP / le 13 octobre 2025 à 09h01

Des hélicoptères militaires israéliens se tiennent prêts à transporter les otages libérés par le Hamas à Gaza vers des hôpitaux en Israël, après leur arrivée à la base militaire de Reim, dans le sud du pays, le 13 octobre 2025. Photo Maya Levin / AFP

L'armée israélienne a confirmé lundi matin que sept otages dans la bande de Gaza avaient été remis par le Hamas à la Croix-Rouge.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, sept otages lui ont été remis et sont en route » pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet (sécurité intérieure) « à l'intérieur de la bande de Gaza », écrit l'armée dans un communiqué.

Citant une source sécuritaire, la radio-télévision publique israélienne avait indiqué plus tôt que le mouvement islamiste palestinien avait remis à la Croix-Rouge, dans Gaza-ville, sept otages en vie enlevés le 7 octobre 2023.

L'armée israélienne a confirmé lundi matin que sept otages dans la bande de Gaza avaient été remis par le Hamas à la Croix-Rouge.

« Selon les informations fournies par la Croix-Rouge, sept otages lui ont été remis et sont en route » pour être remis à des soldats israéliens et à des membres du Shin Bet (sécurité intérieure) « à l'intérieur de la bande de Gaza », écrit l'armée dans un communiqué.

Citant une source sécuritaire, la radio-télévision publique israélienne avait indiqué plus tôt que le mouvement islamiste palestinien avait remis à la Croix-Rouge, dans Gaza-ville, sept otages en vie enlevés le 7 octobre 2023.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés