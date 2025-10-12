Menu
Dernières Infos - Gaza

L'armée israélienne pense que tous les otages morts ne seront pas rendus lundi, selon un haut responsable


AFP / le 12 octobre 2025 à 23h08

Des manifestants défilent lors d’un rassemblement « Ramenez-les à la maison » (Bring them home) en soutien aux otages israéliens, à New York, le 12 octobre 2025. Photo Charly Triballeau / AFP

L'armée israélienne s'attend à ce que toutes les dépouilles d'otages encore dans la bande de Gaza ne soient pas rendues lundi, a indiqué dimanche soir un haut responsable militaire.

« C'est malheureusement quelque chose que nous prévoyons, que tous les otages morts ne soient pas restitués demain », a déclaré ce responsable à des journalistes sous le couvert de l'anonymat.

Plus tôt, une porte-parole du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait indiqué à la presse qu'un « organisme international, convenu dans le cadre [de l'accord de cessez-le-feu, aiderait] à localiser les otages (morts) s'ils ne sont pas retrouvés et libérés » lundi.

