Un ministre qatari à Beyrouth pour l’inauguration d’une mosquée

Le ministre qatari des Affaires islamiques, Ghanem ben Chahine al-Ghanem, est arrivé dimanche à Beyrouth pour participer à la cérémonie d’inauguration d’une mosquée, quartier Sanayeh à Beyrouth, selon l’Agence nationale de l’information (ANI).

Accompagné d’une délégation du ministère, M. al-Ghanem a été accueilli par le mufti de la République, le cheikh Abdellatif Deriane. Il devait prendre part à la cérémonie d’inauguration de la mosquée de l’Imam al-Chafii.