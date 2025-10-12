Menu
Dernières Infos - Diplomatie

Un ministre qatari à Beyrouth pour l’inauguration d’une mosquée


L'OLJ / le 12 octobre 2025 à 18h40

Un ministre qatari à Beyrouth pour l’inauguration d’une mosquée

Le ministre qatari des Affaires islamiques du Qatar, Ghanem bin Shaheen al-Ghanem (à gauche), accueilli par le grand mufti du Liban, le cheikh Abdel-Latif Derian, à Beyrouth le 12 octobre 2025. Photo ANI

Le ministre qatari des Affaires islamiques, Ghanem ben Chahine al-Ghanem, est arrivé dimanche à Beyrouth pour participer à la cérémonie d’inauguration d’une mosquée, quartier Sanayeh à Beyrouth, selon l’Agence nationale de l’information (ANI).

Accompagné d’une délégation du ministère, M. al-Ghanem a été accueilli par le mufti de la République, le cheikh Abdellatif Deriane. Il devait prendre part à la cérémonie d’inauguration de la mosquée de l’Imam al-Chafii.

