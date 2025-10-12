Menu
Cessez-le-feu à Gaza

Israël ne libérera les détenus palestiniens qu'après confirmation que tous les otages ont été rendus


AFP / le 12 octobre 2025 à 16h20

Les proches d'un prisonnier palestinien regardent fixement le complexe pénitentiaire militaire d'Ofer, situé entre Ramallah et Beitunia en Cisjordanie occupée, le 12 octobre 2025, avant un échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Photo Zain Jaafar/AFP

Israël ne commencera à libérer les détenus palestiniens devant être relâchés en échange de la libération des otages à Gaza qu'à partir du moment où il aura la confirmation que tous les captifs, vivants et morts, ont bien été rendus, a déclaré dimanche une porte-parole du Premier ministre israélien.

« Les prisonniers palestiniens [dont la libération est prévue dans l'échange] seront libérés une fois qu'Israël aura la confirmation que tous nos otages devant être libérés demain auront passé la frontière avec Israël », a déclaré Shosh Bedrosian lors d'un point de presse en ligne.

Lors de la dernière trêve, la confirmation de l'identité des otages morts n'avait été obtenue qu'après une autopsie à l'institut médico-légal d'Israël (Abou Kabir). 

Israël doit relâcher 250 « détenus pour des raisons de sécurité », dont 63 membres du Hamas, sur les 2 000 prisonniers palestiniens devant être libérés au total dans le cadre de la première phase de l'accord. Plus de 1 700 de ces détenus ont été arrêtés par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023.

