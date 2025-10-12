Israël ne libérera les détenus palestiniens qu'après confirmation que tous les otages ont été rendus

Israël ne commencera à libérer les détenus palestiniens devant être relâchés en échange de la libération des otages à Gaza qu'à partir du moment où il aura la confirmation que tous les captifs, vivants et morts, ont bien été rendus, a déclaré dimanche une porte-parole du Premier ministre israélien.

« Les prisonniers palestiniens [dont la libération est prévue dans l'échange] seront libérés une fois qu'Israël aura la confirmation que tous nos otages devant être libérés demain auront passé la frontière avec Israël », a déclaré Shosh Bedrosian lors d'un point de presse en ligne.

Lors de la dernière trêve, la confirmation de l'identité des otages morts n'avait été obtenue qu'après une autopsie à l'institut médico-légal d'Israël (Abou Kabir).

Israël doit relâcher 250 « détenus pour des raisons de sécurité », dont 63 membres du Hamas, sur les 2 000 prisonniers palestiniens devant être libérés au total dans le cadre de la première phase de l'accord. Plus de 1 700 de ces détenus ont été arrêtés par l'armée israélienne depuis le 7 octobre 2023.