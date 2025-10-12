Menu
Dernières Infos - Guerre en Ukraine

Zelensky à Macron : l'Ukraine a besoin de plus de systèmes de défense antiaérienne


AFP / le 12 octobre 2025 à 15h47

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime lors d'une conférence de presse à Kiev le 10 octobre 2025, alors que la Russie envahit l'Ukraine. Photo Tetiana Dzhafarova/AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche avoir demandé davantage de systèmes de défense antiaérienne et de missiles pour défendre l'Ukraine face aux frappes russes, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron.

« J'ai parlé avec le président Emmanuel Macron (...) Je l'ai informé de nos besoins prioritaires – et en premier lieu des systèmes de défense antiaérienne et des missiles », a-t-il dit sur sa page Facebook. 

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche avoir demandé davantage de systèmes de défense antiaérienne et de missiles pour défendre l'Ukraine face aux frappes russes, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron.

« J'ai parlé avec le président Emmanuel Macron (...) Je l'ai informé de nos besoins prioritaires – et en premier lieu des systèmes de défense antiaérienne et des missiles », a-t-il dit sur sa page Facebook. 

