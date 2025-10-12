Zelensky à Macron : l'Ukraine a besoin de plus de systèmes de défense antiaérienne

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dimanche avoir demandé davantage de systèmes de défense antiaérienne et de missiles pour défendre l'Ukraine face aux frappes russes, lors d'un entretien téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron.

« J'ai parlé avec le président Emmanuel Macron (...) Je l'ai informé de nos besoins prioritaires – et en premier lieu des systèmes de défense antiaérienne et des missiles », a-t-il dit sur sa page Facebook.