Le Premier ministre compose en urgence son gouvernement, le budget comme objectif

Le Premier ministre français Sébastien Lecornu, tout juste reconduit, poursuit dimanche ses négociations pour former un gouvernement sans son principal allié de droite, avec l'objectif d'au moins déposer un projet de budget dans le temps imparti.

La pays traverse une interminable période d'instabilité politique depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 par le président Emmanuel Macron, qui a abouti à une chambre sans majorité, divisée entre la gauche, le centre-droit et l'extrême droite, ainsi qu'à une succession de quatre Premiers ministres.

Surtout, il ne s'est toujours pas doté d'un budget pour 2026 alors que le temps presse: le Parlement doit disposer, selon la Constitution, d'au moins 70 jours pour examiner un projet de budget avant le 31 décembre. M. Lecornu n'a donc que lundi ou mardi pour déposer un texte.

Toutefois, le président Macron se rendra en Egypte lundi afin de marquer son « soutien à la mise en oeuvre de l'accord présenté par Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza », ce qui pourrait hypothéquer la tenue d'un Conseil des ministres de jour-là.

La future équipe gouvernementale de Sébastien Lecornu risque de ne tenir que quelques jours, face notamment aux menaces de censure de la part du Parti socialiste (PS), agacé par quatre semaines de tractations infructueuses concernant ses demandes.

L'ensemble de la gauche hors PS, le Rassemblement national (RN, extrême droite) et l'Union des droites pour la République (UDR), promettent déjà la censure à Sébastien Lecornu, qui avait démissionné lundi car « les conditions n'étaient plus remplies » mais a été reconduit vendredi soir.

Il a par ailleurs dit qu'il ferait de même si elles « n'étaient plus remplies » à nouveau.





Défections

L'ancien ministre des Armées peut décider de nommer un petit nombre de ministres régaliens, ainsi que les seuls titulaires des Finances et du Budget, pour aller plus vite.

Mais le début de week-end n'a pas été productif pour lui qui dispose d'options limitées après les défections de ses alliés des Républicains (LR, droite) et des centristes de l'UDI. Le parti Horizons, mené par l'ancien Premier ministre Edouard Philippe, temporise sur sa potentielle participation « dans l'attente de ce que va proposer » M. Lecornu.

LR a néanmoins assuré le prochain gouvernement de son « soutien texte par texte » au Parlement, qui équivaut à une non-censure.

Reste à Sébastien Lecornu le camp présidentiel, qui a ravalé ses critiques sur sa reconduction, et le Modem (centre) de François Bayrou, précédent chef du gouvernement.

Même si la question du casting et des délais était résolue, il faudrait encore résister à la pression des députés. Seul le groupe socialiste (69 sièges) serait en mesure de sauver le gouvernement Lecornu 2, il a cependant placé la barre haut en exigeant plusieurs concessions importantes, parmi lesquelles la suspension immédiate de la réforme des retraites.

Cette réforme emblématique du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, adoptée au forceps en 2023 pour repousser l'âge de départ légal et qui avait déclenché des mois de manifestations, est durement attaquée par la gauche.

Une telle suspension « n'épuiserait pas le débat sur le budget et l'avenir de la France, mais ce serait un gage de sa bonne foi et de sa volonté d'ouvrir une nouvelle période », a estimé Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, dans le journal économique la Tribune Dimanche.