Le Pakistan assure que 23 de ses soldats et 200 côté afghan ont été tués dans des affrontements

L'armée pakistanaise a fait état dimanche de 23 morts dans ses rangs, et 200 côtés afghan lors d'une opération de représailles menée dans la nuit par Kaboul, à leur frontière commune avec l'Afghanistan.

Au total « 23 soldats pakistanais sont morts en défendant l'intégrité territoriale de notre pays contre cette attaque scandaleuse » et « nous avons neutralisé plus de 200 talibans et terroristes affiliés au moyen de tirs, raids et frappes de précision », a assuré l'armée dans un communiqué.