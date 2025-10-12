Menu
Dernières Infos - Tensions

Le Pakistan assure que 23 de ses soldats et 200 côté afghan ont été tués dans des affrontements


AFP / le 12 octobre 2025 à 14h57

Un membre des forces de sécurité talibanes parle au téléphone dans le district de Zazai Maidan, dans la province de Khost, près de la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, le 12 octobre 2025. Photo AFP

L'armée pakistanaise a fait état dimanche de 23 morts dans ses rangs, et 200 côtés afghan lors d'une opération de représailles menée dans la nuit par Kaboul, à leur frontière commune avec l'Afghanistan.

Au total « 23 soldats pakistanais sont morts en défendant l'intégrité territoriale de notre pays contre cette attaque scandaleuse » et « nous avons neutralisé plus de 200 talibans et terroristes affiliés au moyen de tirs, raids et frappes de précision », a assuré l'armée dans un communiqué.

