Quarante-cinq militants de la flottille encore détenus par Israël sont arrivés en Jordanie

Quelque 45 militants détenus par les forces israéliennes depuis leur arrestation à bord de la flottille à destination de Gaza sont arrivés ce dimanche en Jordanie après plusieurs jours de détention en Israël, selon le ministère jordanien des Affaires étrangères.

Le groupe a traversé aujourd'hui la frontière via le point de passage du pont Allenby, en coordination avec plusieurs ambassades afin d'organiser leur retour dans leurs pays d'origine. Parmi les militants figurent des ressortissants tunisiens, espagnols, belges, français, allemands, italiens, irlandais, finlandais, américains et canadiens, a indiqué le ministère dans un communiqué publié le X.

Par ailleurs, trois Israéliens qui faisaient également partie de l’équipage de la flottille ont été relâchés ce dimanche après avoir été incarcérés dans la prison de Shikma, à Ashkelon.

Les forces navales israéliennes ont intercepté cette semaine un nouveau convoi de neuf bateaux organisé par la flottille Global Sumud, après les plus 40 appareils arrêtés la semaine précédente, alors qu'ils tentaient de briser le blocus israélien de Gaza, interpelant illégalement des centaines de personnes dans les eaux internationales.