Dernières Infos - Tensions

Au moins 58 soldats pakistanais tués dans des affrontements frontaliers contre les talibans


AFP / le 12 octobre 2025 à 12h51

Une vue générale montre la ligne Durand, frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans le district de Shorabak, le 12 octobre 2025. Photo Sanaullah Seia/AFP

Le porte-parole du gouvernement taliban a assuré dimanche que ses forces avaient tué « 58 soldats pakistanais » lors d'une opération de représailles menée dans la nuit contre le Pakistan, à la frontière commune avec l'Afghanistan.

Lors de ces affrontements, « 58 soldats pakistanais ont été tués et une trentaine blessés », a assuré dimanche lors d'une conférence de presse Zabihullah Mujahid, faisant aussi état de « 9 forces talibanes tuées ». 

Le porte-parole du gouvernement taliban a assuré dimanche que ses forces avaient tué « 58 soldats pakistanais » lors d'une opération de représailles menée dans la nuit contre le Pakistan, à la frontière commune avec l'Afghanistan.

Lors de ces affrontements, « 58 soldats pakistanais ont été tués et une trentaine blessés », a assuré dimanche lors d'une conférence de presse Zabihullah Mujahid, faisant aussi état de « 9 forces talibanes tuées ». 

