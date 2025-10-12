Au moins 58 soldats pakistanais tués dans des affrontements frontaliers contre les talibans

Le porte-parole du gouvernement taliban a assuré dimanche que ses forces avaient tué « 58 soldats pakistanais » lors d'une opération de représailles menée dans la nuit contre le Pakistan, à la frontière commune avec l'Afghanistan.

Lors de ces affrontements, « 58 soldats pakistanais ont été tués et une trentaine blessés », a assuré dimanche lors d'une conférence de presse Zabihullah Mujahid, faisant aussi état de « 9 forces talibanes tuées ».