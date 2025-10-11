Le président Ouattara lance sa campagne pour un « coup K.O » au premier tour

»Un coup K.O », c'est-à-dire une victoire dès le premier tour : la phrase était sur toutes les lèvres samedi à Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, où le chef de l’État Alassane Ouattara a lancé sa campagne pour briguer un quatrième mandat.

Alassane Ouattara s'annonce comme le grand favori de l'élection présidentielle du 25 octobre, notamment en l'absence de ses deux principaux rivaux, l'ex-président Laurent Gbagbo et le chef du plus grand parti d'opposition, Tidjane Thiam, exclus par des décisions de justice.

« ADO est fort, ADO toujours », entendait-on parmi les milliers de militants réunis au stade de Daloa, d'abord sous un soleil de plomb puis sous un orage diluvien, utilisant le diminutif du président Alassane Dramane Ouattara.

Au même moment à Abidjan, plus de 200 personnes ont été interpelées après avoir exprimé leur opposition à un possible quatrième mandat, lors d'une manifestation interdite et dispersée par des gaz lacrymogènes.

De nombreux jeunes de Daloa, importante ville du centre-ouest, étaient au premier rang vêtus de t-shirts « ADO boys and girls » orange.

« On le soutient car il travaille beaucoup, pour les jeunes il a construit une université ici, des écoles. Je suis trop content, c'est la première fois que je le vois », s'est réjouit Jean-Marc Ah, un étudiant de 18 ans.

Parmi les jeunes militants, dans ce pays où 75% de la population a moins de 35 ans, beaucoup louaient les réalisations en matière d'infrastructures, point fort du bilan du chef de l’État au pouvoir depuis 2011.

« Il a construit des routes, ramené de la sécurité dans le pays. On est sûrs qu'on va faire un coup K.O. dès le premier tour », a assuré Kelly Kanté, une trentenaire, tandis que Khadija Diaby, juste majeure, a loué l'« expérience » du candidat de 83 ans.

« Il faut gagner au premier tour pour une continuité rapide et avancer. On a commencé un développement depuis 15 ans, on ne veut pas s'arrêter », abonde Issiaka Koné, député de la ville voisine de Bouaflé.

« Un de nos fiefs »

Vendredi, le ministre de la Jeunesse Mamadou Touré, également président du Conseil régional du Haut-Sassandra, la région de Daloa, expliquait à l'AFP le choix stratégique de cet ancien fief de Laurent Gbagbo, rival historique d'Alassane Ouattara, pour lancer la campagne.

« C'est la deuxième région la plus peuplée du pays après Abidjan. Daloa est un carrefour de la Côte d'Ivoire qui réunit le pays dans toute sa diversité », a indiqué le ministre.

« Et puis c'est une région qui a basculé sous Ouattara. Avant nous étions faibles dans les villes moyennes de la zone ou les villages, aujourd'hui c'est un de nos fiefs », assure-t-il, rappelant que toutes les mairies de la région sont dans l'escarcelle du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti présidentiel.

Daloa est également au cœur de la zone cacaoyère, dont la Côte d'Ivoire est la première productrice mondiale et dont le gouvernement a fixé un prix d'achat aux planteurs à un niveau record au début du mois (4,26 euros le kilo).

« Il a tout fait pour nous, et avec le prix du cacao on est dans la joie », exprime Albert Kouakou, un planteur de 54 ans venu au stade. Pour de nombreux observateurs, une victoire au premier tour est envisageable en l'absence des principaux opposants.

Face à Alassane Ouattara se présentent quatre candidats, mais aucun n'a le soutien d'un parti puissant: l'ex-ministre du Commerce Jean-Louis Billon, deux anciens compagnons de route de Laurent Gbagbo en rupture avec lui, son ex-épouse Simone Ehivet Gbagbo et l'ex-ministre Ahoua Don Mello, et enfin Henriette Lagou, déjà candidate en 2015.

Le RHDP détient par ailleurs une écrasante majorité des régions et des communes du pays. Sans candidat, les deux principaux partis d'opposition qui avaient appelé à manifester samedi à Abidjan n'ont donné aucune consigne de vote. Pour la suite de la campagne, Alassane Ouattara sillonnera les principales régions du pays, notamment pour des rencontres avec des chefs traditionnels. Deux meetings, avec les femmes et des jeunes, sont prévus à Abdijan.

Le candidat ne devrait pas se déplacer dans le nord du pays, région totalement acquise à sa cause.