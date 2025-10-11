Menu
Zelensky dit avoir exhorté Trump à négocier la paix en Ukraine lors d'un appel « positif »


AFP / le 11 octobre 2025 à 16h57

Cette combinaison de photos, réalisée le 25 février 2025, montre à gauche le président américain Donald Trump (24 février 2025) et à droite le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Jim Watson et Tetiana Dzhafarova / AFP

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué samedi avoir exhorté son homologue américain Donald Trump à négocier la paix en Ukraine, après être parvenu à un accord sur Gaza, au cours d'un entretien téléphonique « très positif ».

« J'ai félicité le président Donald J. Trump pour son succès et l'accord sur le Moyen-Orient qu'il a pu obtenir, ce qui est une réussite exceptionnelle. Si une guerre peut être arrêtée dans une région, alors d'autres guerres peuvent certainement aussi être arrêtées, y compris la guerre menée par la Russie », a-t-il dit sur sa page Facebook.

M. Zelensky a indiqué avoir informé Donald Trump des attaques de la Russie contre le système énergétique de son pays, au lendemain de l'un des plus importants pilonnages russes qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers et causé la mort d'un enfant de sept ans.

« Nous avons discuté des opportunités de renforcer notre défense aérienne », a-t-il dit, sans plus de précisions. « Il doit y avoir une volonté du côté russe de s'engager dans une véritable diplomatie - cela peut être réalisé par la force », a-t-il ajouté.

Une délégation ukrainienne, menée par la Première ministre Ioulia Svyrydenko, doit se rendre en début de semaine prochaine aux États-Unis pour des discussions portant sur de possibles sanctions, l'énergie, et la défense antiaérienne de l'Ukraine.

