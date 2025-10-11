Menu
Dernières Infos - Gaza

Pas de déploiement américain, réaffirme un chef de l'armée américaine


AFP / le 11 octobre 2025 à 16h40

Des Palestiniens déplacés vers le sud de la bande de Gaza sur ordre d’Israël pendant la guerre empruntent une route pour regagner le nord, dans le cadre du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, dans le centre de la bande de Gaza, le 11 octobre 2025. Dawoud Abu Alkas / Reuters

Le nouveau chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) Brad Cooper a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la stabilisation de la situation, assurant qu'aucune troupe américaine ne serait déployée sur le territoire palestinien. 

L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un « centre de coordination civilo-militaire » dirigé par le Centcom, qui « soutiendra la stabilisation du conflit ». Un haut responsable américain avait évoqué jeudi la mobilisation de 200 militaires américains pour « superviser » et « observer » la mise en oeuvre de l'accord sur Gaza.

