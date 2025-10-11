Pas de déploiement américain, réaffirme un chef de l'armée américaine

Le nouveau chef du commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) Brad Cooper a annoncé samedi s'être rendu à Gaza pour discuter de la stabilisation de la situation, assurant qu'aucune troupe américaine ne serait déployée sur le territoire palestinien.

L'amiral Brad Cooper a précisé sur X qu'il venait de rentrer d'une visite à Gaza pour discuter de la création d'un « centre de coordination civilo-militaire » dirigé par le Centcom, qui « soutiendra la stabilisation du conflit ». Un haut responsable américain avait évoqué jeudi la mobilisation de 200 militaires américains pour « superviser » et « observer » la mise en oeuvre de l'accord sur Gaza.