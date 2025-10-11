Coupures d'électricité dans le sud après une attaque russe

Plusieurs parties de la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, sont privées d'électricité samedi matin à la suite d'une attaque russe nocturne, la dernière en date visant le système énergétique ukrainien à l'approche de l'hiver, ont annoncé les autorités.

Les autorités n'ont pas précisé combien de foyers étaient affectés par cette coupure d'électricité, mais la compagnie énergétique ukrainienne DTEK a signalé des pannes dans certaines parties de la capitale régionale. Un peu plus tard, DTEK a affirmé avoir rétabli l'électricité pour plus de 240.000 foyers de la région.

« Hier (vendredi) soir, l'ennemi a attaqué les infrastructures énergétiques et civiles de la région d'Odessa », a déclaré le gouverneur régional Oleg Kiper sur Telegram. « Les ingénieurs électriciens mettent tout en oeuvre pour rétablir complètement l'approvisionnement en électricité », a-t-il ajouté.

Depuis son invasion en 2022, la Russie cible chaque hiver le réseau énergétique ukrainien, privant d'électricité et de chauffage des millions de foyers et perturbant l'approvisionnement en eau, ce que Kiev qualifie de crime de guerre.

La Russie nie prendre pour cible des civils et affirme que l'Ukraine utilise les sites énergétiques pour alimenter son secteur militaire.

Les coupures de courant de samedi surviennent au lendemain d'une attaque russe à grande échelle qui a privé d'électricité une grande partie de la capitale Kiev et neuf autres régions. DTEK a indiqué samedi matin avoir rétabli l'électricité pour plus de 800.000 foyers de la capitale à la suite de cette attaque.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a qualifié les frappes russes de vendredi de « record de méchanceté » et a appelé les pays occidentaux à renforcer leurs sanctions contre Moscou.