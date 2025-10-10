Menu
Frappes russes

L'Ukraine dit avoir rétabli l'électricité chez au moins 678.000 consommateurs à Kiev


AFP / le 10 octobre 2025 à 21h00

Un militaire ukrainien remplit une bouteille d'eau dans une salle des pompes alors que les missiles et les drones russes attaquent Kiev, coupant l'électricité et l'approvisionnement en eau dans certaines parties de la capitale, le 10 octobre 2025, dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine. Photo AFP/SERGEI SUPINSKY

Le principal opérateur énergétique privé ukrainien, DTEK, a affirmé avoir rétabli vendredi soir l'électricité chez au moins 678.000 consommateurs à Kiev après l'une des plus importantes attaques russes contre le réseau du pays, qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers.

Sur son compte Telegram, DTEK a précisé poursuivre son travail à « régime soutenu » pour rétablir le courant dans les foyers et les entreprises après ces bombardements dans la nuit de jeudi à vendredi qui ont entraîné des coupures d'électricité d'une ampleur rarement vue dans la capitale depuis le début de l'invasion russe en 2022.

Le principal opérateur énergétique privé ukrainien, DTEK, a affirmé avoir rétabli vendredi soir l'électricité chez au moins 678.000 consommateurs à Kiev après l'une des plus importantes attaques russes contre le réseau du pays, qui a plongé dans le noir des centaines de milliers de foyers.

Sur son compte Telegram, DTEK a précisé poursuivre son travail à « régime soutenu » pour rétablir le courant dans les foyers et les entreprises après ces bombardements dans la nuit de jeudi à vendredi qui ont entraîné des coupures d'électricité d'une ampleur rarement vue dans la capitale depuis le début de l'invasion russe en 2022.

