Dernières Infos - Conflit

Melania Trump dit avoir établi « un canal de communications » avec Poutine sur les enfants ukrainiens


AFP / le 10 octobre 2025 à 19h15

La Première dame des États-Unis, Melania Trump, s'exprime sur ses échanges avec le président russe Vladimir Poutine concernant le sort des enfants ukrainiens, dans le Grand Foyer de la Maison Blanche à Washington, DC, le 10 octobre 2025. Photo SAUL LOEB / AFP

L'épouse du président américain Donald Trump, Melania, a annoncé vendredi avoir établi « un canal de communications » avec le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine sur la question des enfants ukrainiens que Kiev accuse Moscou d'avoir enlevés.

« Le président Poutine et moi-même avons ouvert un canal de communications sur le bien-être de ces enfants », a déclaré Melania Trump à des journalistes à la Maison Blanche, précisant que c'était à la suite d'une lettre de sa part remise par son mari au président russe lors de leur sommet en Alaska en août.

