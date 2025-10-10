Melania Trump dit avoir établi « un canal de communications » avec Poutine sur les enfants ukrainiens

L'épouse du président américain Donald Trump, Melania, a annoncé vendredi avoir établi « un canal de communications » avec le chef de l'Etat russe Vladimir Poutine sur la question des enfants ukrainiens que Kiev accuse Moscou d'avoir enlevés.

« Le président Poutine et moi-même avons ouvert un canal de communications sur le bien-être de ces enfants », a déclaré Melania Trump à des journalistes à la Maison Blanche, précisant que c'était à la suite d'une lettre de sa part remise par son mari au président russe lors de leur sommet en Alaska en août.