La Maison Blanche affirme que le comité du prix Nobel de la paix  a fait passer « la politique avant la paix » 

La Maison Blanche a affirmé vendredi que le comité du prix Nobel de la paix avait fait passer « la politique avant la paix » en attribuant la récompense à la cheffe de l'opposition vénézuélienne Maria Corina Machado plutôt qu'à Donald Trump.

« Le président Trump continuera à conclure des accords de paix, à mettre fin aux guerres et à sauver des vies », a réagi le directeur de la communication de la Maison Blanche, Steven Cheung, sur X. « Le comité Nobel a prouvé qu'il privilégiait la politique à la paix ».