Dernières Infos - Accord de Gaza

Le CICR appelle à des libérations « dans la dignité »


AFP / le 10 octobre 2025 à 12h20

Des personnes brandissent des pancartes et des photos de détenus israéliens lors d'un rassemblement organisé par les familles d'otages retenus dans la bande de Gaza depuis octobre 2023, sur la place devant le musée d'art de Tel Aviv, connue sous le nom de « place des otages », à Tel Aviv, le 4 octobre 2025. Photo AFP/JACK GUEZ

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui soutiendra la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a appelé vendredi tous les acteurs à procéder aux libérations prévues « dans la dignité » et la « sécurité ». 

En vertu de cet accord, 47 otages israéliens retenus dans la bande de Gaza, dont au moins 25 sont morts, seront libérés contre près de 2.000 prisonniers palestiniens détenus par Israël. « J'exhorte les parties à tenir leurs engagements. Les opérations de libération doivent se dérouler en toute sécurité et dans la dignité », a insisté la présidente du CICR, Mirjana Spoljaric, dans un communiqué.

