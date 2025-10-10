Nouvelle semaine de blocage budgétaire en vue, malgré les menaces de Trump

Les États-Unis connaîtront probablement une nouvelle semaine de paralysie budgétaire après le rejet jeudi pour la septième fois par le Sénat d'un texte qui aurait levé ce « shutdown », et malgré les menaces de Donald Trump pour faire céder l'opposition. Le Sénat a ajourné ses débats jusqu'à mardi et il n'y aura donc pas de nouveau vote avant cette date.

Les élus démocrates comme républicains restent campés sur leurs positions depuis le 1er octobre et le début de ce blocage qui a entraîné la mise au chômage technique de plus de 700.000 fonctionnaires fédéraux.

« Le +shutdown+ a été, vous savez, assez néfaste. Enfin, pas encore, parce qu'il est encore tôt, mais ça s'empire au fil du temps », a déclaré Donald Trump jeudi, lors d'un long monologue en conseil des ministres.

Les républicains proposent une prolongation du budget actuel, avec les mêmes niveaux de dépenses, tandis que les démocrates réclament une prolongation de subventions pour des programmes d'assurance santé à destination de ménages à bas revenus. Le parti de Donald Trump dispose de la majorité aux deux chambres du Congrès, mais en raison des règles du Sénat, 60 voix sur 100 y sont nécessaires pour adopter un budget. En l'état actuel des forces, au moins huit membres de l'opposition devraient se rallier au texte républicain, mais seulement trois l'ont fait jusque-là. Les responsables de la majorité présidentielle espèrent cependant réussir à en faire céder davantage au fil des jours.

Dans une volonté de mettre la pression, Donald Trump a réitéré ses menaces envers le camp adverse. « Nous allons éliminer certains programmes très populaires chez les démocrates et qui ne sont pas populaires auprès des républicains, franchement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne », a déclaré le président américain lors du conseil des ministres. « Ils voulaient faire ça, alors on va leur rendre la pareille », a-t-il lancé devant la presse.

Pendant toute la durée du blocage, l'ensemble des plus de 2,3 millions de fonctionnaires fédéraux ne sont pas payés, de même que les plus de 1,3 million de militaires. Ces derniers devraient manquer leur première solde mercredi prochain, une échéance qui devrait accentuer la pression populaire sur le Congrès pour sortir de l'impasse, au vu de l'importance des forces armées dans la culture des États-Unis.