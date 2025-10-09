Menu
Dernières Infos - Gaza

Une visite de Trump à Jérusalem possible dimanche, selon la présidence israélienne


AFP / le 09 octobre 2025 à 17h41

Une affiche représentant le président américain Donald Trump avec un message le remerciant d'avoir conclu un accord de cessez-le-feu à Gaza, sur le côté d'un immeuble de la place des Otages à Tel-Aviv, le 9 octobre 2025. Photo AFP/JACK GUEZ

Donald Trump pourrait se rendre à Jérusalem dimanche, selon un communiqué de la présidence israélienne publié jeudi après l'annonce d'un accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza parrainé par le président américain.

« Au vu de la libération attendue des otages, et de la visite à venir du président des Etats-Unis, Donald J. Trump, en Israël, [le président Isaac Herzog] a décidé d'annuler un événement public [à sa résidence], qui était prévu pour le dimanche 12 octobre 2025 », indique le communiqué.

« Cette décision a été prise en raison des fermetures de sécurité attendues à Jérusalem autour de la visite et des développements historiques qui auront lieu dans les jours à venir », indique le texte.

