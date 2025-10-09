Menu
Dernières Infos - Gaza

L'Iran salue l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël


le 09 octobre 2025 à 17h30

Des personnes se déplacent devant une fresque murale marquant le deuxième anniversaire de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, sur la place de la Palestine, à Téhéran, le 7 octobre 2025. Photo AFP/ATTA KENARE

L'Iran a salué jeudi l'accord de cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas, qu'il soutient depuis des années, et Israël, son ennemi juré.

« L'Iran a toujours soutenu toute action ou initiative destinée à mettre fin à la guerre génocidaire, (à obtenir) le retrait des forces d'occupation, l'acheminement de l'aide humanitaire, la libération des prisonniers palestiniens et la réalisation des droits fondamentaux du peuple palestinien », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

