L'Iran salue l'accord de cessez-le-feu entre le Hamas et Israël

L'Iran a salué jeudi l'accord de cessez-le-feu à Gaza entre le Hamas, qu'il soutient depuis des années, et Israël, son ennemi juré.

« L'Iran a toujours soutenu toute action ou initiative destinée à mettre fin à la guerre génocidaire, (à obtenir) le retrait des forces d'occupation, l'acheminement de l'aide humanitaire, la libération des prisonniers palestiniens et la réalisation des droits fondamentaux du peuple palestinien », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.