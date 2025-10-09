Israël affirme que le dirigeant palestinien détenu Marwan Barghouthi ne sera pas échangé contre des otages

Le dirigeant palestinien Marwan Barghouthi, détenu en Israël, ne sera pas échangé contre des otages dans le cadre de l'accord sur la fin de la guerre à Gaza, a dit jeudi une porte-parole du gouvernement israélien.

Répondant à une question d'un journaliste durant un point-presse, Shosh Bedrosian a affirmé « qu'à ce stade, il ne fera pas partie de cet échange. »