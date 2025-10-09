Menu
Dernières Infos - Plan Trump

Israël affirme que le dirigeant palestinien détenu Marwan Barghouthi ne sera pas échangé contre des otages


AFP / le 09 octobre 2025 à 16h11

Des partisans du Fatah brandissent une photo de Marwan Barghouti dans la ville de Bethléem, en Cisjordanie, le 1er janvier 2020. Photo Musa al-Shaer/AFP

Le dirigeant palestinien Marwan Barghouthi, détenu en Israël, ne sera pas échangé contre des otages dans le cadre de l'accord sur la fin de la guerre à Gaza, a dit jeudi une porte-parole du gouvernement israélien.

Répondant à une question d'un journaliste durant un point-presse, Shosh Bedrosian a affirmé « qu'à ce stade, il ne fera pas partie de cet échange. »

