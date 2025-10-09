Léon XIV s'érige en défenseur des pauvres dans son premier texte majeur

Le pape Léon XIV appelle à placer la lutte contre la pauvreté au centre de la mission de l'Église catholique dans le premier document majeur de son pontificat, publié jeudi, un texte qui s'inscrit dans la lignée de son prédécesseur François.

Dans « Dilexi Te » (« Il t'a aimé », en latin), signé le 4 octobre, le pape américain appelle à un changement de mentalité vis-à-vis des personnes marginalisées, fustigeant le manque d'équité du système économique mondial et « une culture qui rejette les autres ». « Nous devons nous engager davantage à résoudre les causes structurelles de la pauvreté », exhorte le chef de l'Eglise catholique alors que près de 700 millions de personnes dans le monde, soit 8,5% de la population, vivaient avec moins de 2,15 dollars par jour en 2024, le seuil de l'extrême pauvreté, selon la Banque mondiale.

Le texte de 49 pages décliné en 121 points, à la forte tonalité sociale, place pleinement Léon XIV dans les pas de son prédécesseur argentin, qui avait dénoncé sans relâche les dérives d'un système capitaliste guidé par la spéculation financière au détriment des marginalisés et de l'environnement.

Cette exhortation apostolique, dont le titre reprend celui de la dernière encyclique de François (« Dilexit nos »), avait d'ailleurs été commencée par le pape argentin, décédé en avril après 12 ans de pontificat, a indiqué le Vatican sans préciser dans quelle proportion. Une exhortation apostolique est un document officiel à travers lequel le pape adresse aux fidèles des enseignements concrets sur des questions spirituelles, sociales ou morales.

Robert Francis Prevost y reprend ainsi à son compte la critique de « la dictature d'une économie qui tue » et de la « tyrannie invisible » des marchés financiers, appelant les fidèles « à faire entendre une voix qui dénonce ». Membre de l'ordre mendiant de Saint-Augustin, le pape de 70 ans, qui fut missionnaire au Pérou, rappelle l'importance de la charité, critiquant l'hypocrisie de certains chrétiens « contaminés » par « des idéologies mondaines » et la « croissance de certaines élites riches qui vivent dans une bulle de conditions luxueuses ».

Léon XIV insiste également sur l'accueil des migrants, autre priorité de François, regrettant que les naufrages meurtriers d'embarcations soient « relégués au rang d'informations marginales ». Il rappelle le sort d'Alan Kurdi, un enfant syrien kurde de trois ans retrouvé mort noyé sur une plage en 2015, qui avait provoqué une onde de choc mondiale.

Pour le pape, la défense des pauvres passe, entre autres, par le soin des malades, la lutte contre l'esclavage et la malnutrition, les œuvres caritatives, la défense des femmes victimes de violence ou le droit à l'éducation.