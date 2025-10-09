L'Unrwa affirme disposer de quoi nourrir tout Gaza « pendant trois mois »

L'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a salué jeudi l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le qualifiant de « grand soulagement », et s'est déclarée prête à faire affluer à Gaza la nourriture dont la population a urgemment besoin. « L'Unrwa dispose de nourriture, de médicaments et d'autres produits de première nécessité pour Gaza » où, selon l'ONU, la famine se propage, a déclaré sur X Philippe Lazzarini, directeur général de l'agence. « Nous avons de quoi nourrir l'ensemble de la population pendant les trois prochains mois », a-t-il ajouté.

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit qu'Israël et le Hamas avaient donné leur feu vert à un accord de cessez-le-feu à Gaza, qui prévoit également la libération des otages détenus par le Hamas et ses affiliés, ainsi que près de 2.000 prisonniers palestiniens détenus par Israël. Cela « apportera un répit aux personnes qui ont survécu aux pires bombardements, aux déplacements, aux pertes et au deuil pendant deux longues années », a déclaré M. Lazzarini, saluant le fait qu' »après leur terrible calvaire, les otages et les détenus palestiniens pourront enfin rejoindre leurs familles ».

L'Unrwa a longtemps été la cible de vives critiques israéliennes, qui se sont intensifiées après les attaques meurtrières du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Israël a accusé l'agence de partialité et d'être « infestée d'agents du Hamas » et lui a interdit, plus tôt cette année, d'opérer sur le territoire israélien.

L'agence a indiqué disposer encore de quelque 12.000 employés à Gaza, et M. Lazzarini a insisté jeudi sur le fait que ces équipes étaient « essentielles à la mise en œuvre de cet accord, notamment pour fournir des services de base comme les soins de santé et l'éducation ».

« Plus de 660.000 enfants attendent avec impatience de retourner à l'école », a-t-il affirmé, soulignant que les enseignants de l'Unrwa sont prêts à les aider à y parvenir. « J'appelle tous les États membres à soutenir l'Unrwa dans son travail d'assistance aux personnes dans le besoin pendant la période critique à venir », a insisté M. Lazzarini.



