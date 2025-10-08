Un homme arrêté pour le meurtre d’un militaire lors d’une altercation

L'armée libanaise a annoncé avoir arrêté, mercredi à Tripoli au Liban-Nord, un homme accusé d'avoir mortellement poignardé un militaire.

Selon le communiqué de la troupe, l’incident est survenu mardi dans le secteur de Mankoubine, à Tripoli, « en raison de différends personnels ». L’arrestation a été effectuée « à la suite d’une série d’opérations de perquisitions menées par une unité de l’armée ».

Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, précise l'institution militaire.

Tripoli est sujette à de nombreux incidents sécuritaires de ce genre. Les autorités ont mis en place des plans sécuritaires pour la ville à plusieurs reprises.



