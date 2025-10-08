Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban-Nord

Un homme arrêté pour le meurtre d’un militaire lors d’une altercation


L'OLJ / le 08 octobre 2025 à 21h30

Un homme arrêté pour le meurtre d’un militaire lors d’une altercation

Un militaire libanais dans un Humvee, le 8 juillet 2025 dans une caserne de la région de Tyr au Liban-Sud. Photo d'illustration Matthieu Karam/L’Orient-Le Jour

L'armée libanaise a annoncé avoir arrêté, mercredi à Tripoli au Liban-Nord, un homme accusé d'avoir mortellement poignardé un militaire.

Selon le communiqué de la troupe, l’incident est survenu mardi dans le secteur de Mankoubine, à Tripoli, « en raison de différends personnels ». L’arrestation a été effectuée « à la suite d’une série d’opérations de perquisitions menées par une unité de l’armée ».

Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, précise l'institution militaire. 

Tripoli est sujette à de nombreux incidents sécuritaires de ce genre. Les autorités ont mis en place des plans sécuritaires pour la ville à plusieurs reprises.


L'armée libanaise a annoncé avoir arrêté, mercredi à Tripoli au Liban-Nord, un homme accusé d'avoir mortellement poignardé un militaire.

Selon le communiqué de la troupe, l’incident est survenu mardi dans le secteur de Mankoubine, à Tripoli, « en raison de différends personnels ». L’arrestation a été effectuée « à la suite d’une série d’opérations de perquisitions menées par une unité de l’armée ».

Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, précise l'institution militaire. 

Tripoli est sujette à de nombreux incidents sécuritaires de ce genre. Les autorités ont mis en place des plans sécuritaires pour la ville à plusieurs reprises.


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés