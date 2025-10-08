Moscou dit déplorer la fin de l'« impulsion » née de la rencontre avec Trump

La Russie a estimé mercredi que la dynamique récemment créée par la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska sur la guerre en Ukraine s'était « largement épuisée », accusant les Européens d'en être responsables.

Alors que les négociations, dans lesquelles la Russie exige que l'Ukraine lui cède des territoires, sont au point mort, les combats et les bombardements se poursuivent. Au moins cinq civils ont été tués dans des frappes en Russie et en Ukraine, ont annoncé mercredi les autorités des deux pays.

Face à cette impasse diplomatique, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Riabkov, a regretté que le rapprochement entamé entre Moscou et Washington n'ait pas porté de fruits. « Malheureusement, il faut constater que l'impulsion puissante d'Anchorage (lieu de la rencontre Trump-Poutine en août, ndlr) (...) s'est largement épuisée », a déclaré M. Riabkov, cité par l'agence de presse RIA Novosti.

Selon lui, les « actions destructrices, en premier lieu des Européens » ont empêché les pourparlers d'avancer pour trouver une « entente » sur le règlement du conflit en Ukraine, qui a fait, depuis février 2022, au moins des dizaines de milliers de morts de chaque côté.

Pour sa part, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé mercredi l'Europe à « répondre » à la « guerre hybride » menée par la Russie notamment en « dissuadant » Moscou.

Elle a notamment évoqué les récents survols de drones au-dessus de sites stratégiques en Belgique, en Pologne, en Roumanie, au Danemark et en Allemagne, mais aussi le sectionnement de câbles sous-marins ou encore des campagnes d'influence malveillante lors d'élections.

Missiles américains

Le président américain Donald Trump a tenté, après son retour au pouvoir en janvier, de se rapprocher de Moscou pour trouver une issue à la guerre en Ukraine, notamment en recevant en grande pompe Vladimir Poutine en Alaska, le 15 août.

Mais ce rapprochement n'a pas débouché sur une avancée des négociations entre Moscou et Kiev, alors que la Russie demande, entre autres, l'annexion de cinq régions ukrainiennes. L'Ukraine, déjà amputée de facto de la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014, rejette catégoriquement ce qui s'apparenterait à une capitulation.

Ces dernières semaines, Donald Trump a exprimé une frustration croissante à l'égard de Moscou, comparant la Russie à un « tigre de papier » à la situation économique critique. Dans ce contexte, des responsables américains ont envisagé récemment la vente de missiles de croisière longue portée Tomahawk aux Européens pour les livrer à l'Ukraine.

Jeudi dernier, Vladimir Poutine a estimé que l'envoi à Kiev de ces armements serait « une nouvelle escalade » entre Moscou et Washington car « utiliser des Tomahawk est impossible sans la participation directe de militaires américains ».

Infrastructures énergétiques

La Russie, depuis son offensive à grande échelle contre l'Ukraine, bombarde massivement le pays, Kiev ripostant en lançant des attaques de missiles et de drones de moindre envergure mais ciblées, notamment sur les raffineries russes.

Dans la région russe de Belgorod, une « frappe de missile » ukrainien sur un village a fait mercredi trois morts, a indiqué le gouverneur local, tandis que dans la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, deux civils ont été tués pas un bombardement russe, selon les autorités ukrainiennes.

Dans la nuit de mardi à mercredi, selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a attaqué l'Ukraine avec 183 drones, dont 154 ont été abattus, selon cette source. Sur la plateforme X, le principal opérateur énergétique ukrainien, DTEK, a affirmé que la Russie avait notamment attaqué une centrale thermique, sans préciser sa localisation, blessant deux employés et causant de « sérieux dégâts ».

La Première ministre ukrainienne, Ioulia Svyrydenko, a dénoncé sur X une « terreur délibérée et systématique » de la Russie pour priver l'Ukraine « de lumière et de chauffage » alors que l'hiver approche.

L'armée russe pilonne les installations énergétiques, surtout électriques, ukrainiennes depuis 2022, suscitant à plusieurs reprises de grandes coupures de courant et de chauffage. Pour sa part, l'armée russe a annoncé mercredi avoir neutralisé 53 drones ukrainiens survolant son territoire. Ces dernières semaines, Kiev a mené des frappes sur des raffineries russes, entraînant une hausse du prix de l'essence.