L'Allemagne va permettre d'abattre des drones après des survols suspects

Le gouvernement allemand a indiqué mercredi qu'il allait autoriser sa police à abattre les drones menaçants et échangeait avec Israël et l'Ukraine sur sa propre défense, afin de faire face aux vols d'appareils au-dessus de sites sensibles dont Moscou est suspecté.

Le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a présenté des amendements législatifs pour renforcer les moyens des policiers qui pourront « agir avec des technologies de pointe face aux menaces posées par les drones ». « Abattre les drones sera désormais réglementé et possible pour la police fédérale », a-t-il dit, à l'issue du conseil des ministres où le texte a été présenté.

En outre, un « centre de défense anti-drones sera mis en place » pour coordonner l'action des polices fédérales et des Länder allemands, a ajouté M. Dobrindt.

Le ministre a également indiqué travailler avec des pays ayant une plus grande expérience en la matière, Israël d'une part, mais aussi l'Ukraine, cible quotidienne d'attaques russes contre ses villes et sur le front. « Nous sommes déjà en contact avec des pays ayant une expérience bien plus avancée dans ce domaine. Nous avons un échange intensif avec Israël, et également avec l'Ukraine », a dit le ministre.

Sans préciser de calendrier, il a évoqué un budget d'un montant se comptant « en millions d'euros à trois chiffres » c'est-à-dire 100 millions d'euros minimum, soulignant que l'équipement dépendrait aussi des capacités de production des industriels concernés.

La Russie est « probablement » derrière les récentes alertes aux drones en Europe, notamment celle qui a paralysé l'aéroport de Munich en fin de semaine dernière, a affirmé le chancelier Friedrich Merz, qualifiant ces survols de « tentatives de déstabilisation ».