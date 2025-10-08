Réunion jeudi à Paris sur les modalités de l'après-guerre à Gaza

La réunion sur Gaza, qui rassemblera jeudi les chefs de la diplomatie de pays européens et arabes, doit permettre « de préciser les modalités d'un engagement collectif » pour « opérationnaliser » un État palestinien, ont indiqué mercredi des sources diplomatiques françaises. « Seront notamment évoqués la force internationale de stabilisation, la gouvernance transitoire de Gaza, l'aide humanitaire et la reconstruction, le désarmement du Hamas, le soutien à l'Autorité palestinienne et aux forces de sécurité palestiniennes », ont-elles précisé.

Au moment où des négociations se déroulent en Égypte pour parvenir à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, ravagée par deux ans de guerre entre le Hamas et Israël, les ministres veulent en outre marquer « leur soutien » au plan proposé par le président américain Donald Trump.

Le but de la réunion est de marquer « la volonté de travailler ensemble à opérationnaliser, en lien étroit avec les Etats-Unis, les principaux paramètres du +jour d'après+, ainsi qu'à préciser les modalités d'un engagement collectif », ont expliqué les sources diplomatiques. Cette réunion s'inscrit dans la continuité de l'initiative franco-saoudienne en faveur de la solution à deux États, qui a abouti à la déclaration de New York l'été dernier et « a facilité l'adoption du plan américain », ont ajouté ces sources.

Outre la France et l'Arabie Saoudite, doivent y participer l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume Uni, pour la partie européenne ; l'Égypte, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie pour la partie arabe, ainsi que l'Indonésie, le Canada et la Turquie qui souhaitent participer activement à la mise en place d'une mission de stabilisation à Gaza, après le cessez-le feu.

« Notre pays est prêt à participer au processus politique d'après-guerre pour la reconstruction et la réunification de la Palestine », a indiqué à l'AFP une source diplomatique italienne, estimant que le Plan Trump était « le seul possible et il doit être soutenu ».

Annoncé le 29 septembre, le plan du président américain prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages retenus à Gaza, le retrait par étapes de l'armée israélienne et le désarmement du Hamas.

« Le gouvernement italien est également prêt à envisager, y compris comme contribution à la Force internationale de stabilisation (ISF) prévue par le plan du Président Trump, le déploiement potentiel de Carabinieri (gendarmes) pour former les nouvelles forces de police dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, où les Carabinieri sont déjà présents et dont le travail est très apprécié », a ajouté cette source. Enfin, l'Italie est disposée à « contribuer activement aux infrastructures médicales et sanitaires dans la bande de Gaza ».

Cette réunion, prévue jeudi à 17h locales (15h GMT, 18h au Liban), se tiendra au lendemain d'une rencontre ce mercredi à Paris entre le président français Emmanuel Macron et le prince héritier de Jordanie, Hussein ben Abdallah.