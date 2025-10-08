Huit morts dans un bombardement sur une maternité au Darfour, selon une source médicale

Huit personnes ont été tuées dans le bombardement d'une maternité dans la ville d'el-Facher, dans la région du Darfour au Soudan, a indiqué mercredi une source médicale qui a imputé l'attaque aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR).

L'attaque, survenue mardi, a également fait sept blessés dans l'hôpital d'el-Facher et « endommagé des bâtiments et des équipements », a indiqué cette source qui s'exprimait sous couvert d'anonymat pour des raisons de sécurité.