Le pape confirme les propos de son bras droit parlant de « carnage » à Gaza

Le pape Léon XIV a confirmé mardi les propos tenus la veille par son bras droit, le cardinal Pietro Parolin, qui a condamné le « carnage » à Gaza, s'attirant une réaction indignée de l'ambassade d'Israël.

Mgr Parolin, secrétaire d'Etat du Vatican a qualifié d'« inhumain et indéfendable » l'attentat du Hamas du 7 octobre en Israël, assurant prier pour les otages toujours détenus. La guerre entre le Hamas et Israël « a eu des conséquences désastreuses et inhumaines », a ajouté le cardinal dans une interview aux médias du Vatican, se disant frappé par la mort quotidienne de « tant d'enfants dont la seule faute semble être d'être nés là-bas ».

« Nous risquons de devenir insensibles à ce carnage. Il est inacceptable et injustifiable de réduire les êtres humains à de simples « +dommages collatéraux+ », a-t-il dit. « Le cardinal a très bien exprimé l'opinion du Saint-Siège », a déclaré le pape à des journalistes en sortant de sa résidence estivale à Castel Gandolfo, près de Rome.

Léon XIV était interrogé sur la réaction de l'ambassade d'Israël auprès du Saint-Siège qui a critiqué cette interview. « Elle se concentre sur la critique d'Israël, négligeant le refus constant du Hamas de libérer les otages ou de mettre fin à la violence », a écrit l'ambassade sur X. Elle a dénoncé « l'application du terme +massacre+ à la fois à l'attaque génocidaire du Hamas du 7 octobre et au droit légitime d'Israël à se défendre ».

« Il n'y a pas d'équivalence morale entre un État démocratique qui protège ses citoyens et une organisation terroriste qui cherche à les tuer. Nous espérons que les déclarations futures refléteront cette distinction importante », a conclu l'ambassade.

Léon XIV a également évoqué devant les journalistes « deux années très douloureuses (...) avec cette attaque terroriste plus de 1.200 personnes sont mortes » côté israélien. « Puis en deux ans (...) on parle de 67.000 Palestiniens qui ont été tués et ça fait penser à combien de violence et de mal l'homme est capable », a poursuivi le souverain pontife. « Il faut réduire la haine, revenir à la capacité de dialoguer, de chercher des solutions de paix », a conclu Léon XIV.

Côté israélien, l'attaque du Hamas a entraîné la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l'AFP à partir de données officielles. Israël a juré de détruire le Hamas et lancé une campagne militaire qui a dévasté le territoire palestinien et fait selon le ministère de la Santé du Hamas, plus de 67.160 morts, en majorité des civils.