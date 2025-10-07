Les autorités contrôlent les propriétaires de générateurs dans la région de Tyr

Les contrôleurs dépêchés par le ministre de l’Économie ont contrôlé plusieurs propriétaires de générateurs au Liban-Sud, avec l’appui de la Sécurité de l’État, selon un communiqué relayé par notre correspondant Mountasser Abdallah.

Des contrôles ont plus particulièrement ciblé le caza de Tyr et les localités de Hoch, Bourj el-Chemali, Aïn Baal et Jbal el-Botm.

Trois procès-verbaux ont été dressés contre des contrevenants après vérification des reçus et reconnaissance de leur part d’avoir perçu des montants allant de 0,75 à 0,55 dollar par kilowatt, en plus d’infractions liées aux frais d’abonnement fixes.

L’un d’entre eux n’avait pas installé de compteurs et imposait un montant forfaitaire supplémentaire de 40 dollars aux abonnés pour leur fournir de l’énergie solaire, en plus des autres frais liés à leur consommation et aux frais fixes.

Selon la dernière grille tarifaire du ministère de l’Énergie, les exploitants doivent facturer le kWh entre 0,34 et 0,37 dollar, selon que la majoration de 10 % applicable aux installations situées dans des zones peu peuplées ou en montagne s’applique ou non. Les frais fixes sont également imposés, y compris pour les installations en triphasé.

Les personnes concernées ont été convoquées, des procès-verbaux ont été rédigés à leur encontre et elles ont signé des engagements écrits de ne plus enfreindre la loi et de permettre aux citoyens de récupérer les sommes perçues illégalement. En cas de non-respect de ces engagements, des poursuites judiciaires seront engagées par la Sécurité de l’État et le parquet du Liban-Sud, a encore indiqué le communiqué.

Des descentes similaires ont récemment eu lieu à Beyrouth et dans la région de Saïda. Elles s’inscrivent dans le cadre d’une campagne lancée par les autorités pour mettre fin aux abus des exploitants de générateurs privés, qui fournissent du courant pendant les heures de coupures d’Électricité du Liban, incapable d’alimenter tous ses abonnés 24 h/24.

Un drone israélien a tiré deux bombes sonores en direction d’ouvriers qui remettaient en état une source d’eau potable à Adaissé, dans le caza de Tyr. L’attaque n’a pas fait de victimes.